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Un titulaire du FC Nantes fait aussi ses valises pour fuir la Ligue 2
information fournie par So Foot 30/07/2026 à 16:40
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Un titulaire du FC Nantes fait aussi ses valises pour fuir la Ligue 2

Un titulaire du FC Nantes fait aussi ses valises pour fuir la Ligue 2

Défi : réaliser le plus de passages en une saison au FC Nantes. Après 2017-2018, 2025-2026 sera la seule saison que Chidozie Awaziem disputera avec les Canaris au cours de son deuxième passage.

Le défenseur central nigérian (40 sélections) de 29 ans, 26 matchs au compteur lors de la saison de la descente du club en Ligue 1 depuis 12 ans, s’est engagé jusqu’en 2028 avec le 9 e du championnat turc, Konyaspor .…

NB pour SOFOOT.com

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