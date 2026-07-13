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Un titulaire des Bleus au Mondial dans le viseur du PSG
information fournie par So Foot 13/07/2026 à 15:39

Un titulaire des Bleus au Mondial dans le viseur du PSG

Un titulaire des Bleus au Mondial dans le viseur du PSG

Un flanc gauche des Bleus 100 % PSG ? En plus d’avoir déjà Bradley Barcola et Désiré Doué dans ses rangs, Lucas Digne, le latéral gauche de l’équipe de France, désormais indiscutable, est dans le viseur du Paris Saint-Germain .

Selon les informations du Daily Mail confirmées par L’Équipe , le club double champion d’Europe a montré son intérêt pour recruter celui qui réalise la meilleure compétition de sa carrière internationale (95% du temps de jeu en phase finale) pour concurrencer Nuno Mendes, sorti blessé à la cuisse avant l’élimination du Portugal au Mondial.…

NB pour SOFOOT.com

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