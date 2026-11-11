Un titi parisien rejoint le groupe bleu en dernière minute

Elle commence à avoir de la gueule cette équipe de France espoirs. Peu avant de passer à table, l’équipe de France a enregistré l’arrivée dans le groupe bleu de Senny Mayulu. Le titi du Paris Saint-Germain (20 ans) n’a pas eu beaucoup de kilomètres à faire pour rejoindre Clairefontaine depuis la capitale. Titularisé à quatre reprises avec les Bleuets, il va découvrir le monde des A à l’occasion des rencontres de Ligue des Nations que vont disputer les A contre l’Italie, ce jeudi et la Turquie, ce dimanche.

Couteau suisse numérique

Son arrivée constitue une petite surprise en soi puisqu’après l’annonce du forfait d’Aurélien Tchouaméni, il avait été décidé que le milieu de terrain du Real Madrid ne serait pas remplacé. Néanmoins, la probable absence de Kylian Mbappé face à l’Italie en raison d’une gêne aux ischios aurait pu convaincre le staff des Bleus de compenser numériquement les deux joueurs par un espoir polyvalent.…

JD pour SOFOOT.com