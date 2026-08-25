Un titi parisien rejoint David Luiz à Paphos en prêt
De quoi annoncer une recrue en doublure d’Achraf Hakimi et de Warren Zaïre-Emery ? Le latéral droit Yoram Zague, 20 ans et arrivé en 2019 au centre de formation du PSG, repart en prêt avec une option d’achat. Après Copenhague, avec qui il a découvert la Ligue des champions la saison dernière (5 matchs) et le KAS Eupen, en D2 belge, le Français va jouer à Paphos pendant un an .
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