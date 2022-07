Un tireur fait 6 morts lors d'un défilé du 4-Juillet près de Chicago

La police recherche l'auteur d'une fusillade à Highland Park, dans l'Illinois le 4 juillet 2022 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Jim Vondruska )

Un tireur a ouvert le feu lundi avec une "arme puissante" dans une ville près de Chicago, tuant au moins six personnes et semant la panique lors d'un défilé de la fête nationale du 4 juillet, avant de prendre la fuite.

Le drame, dans un pays encore sous le choc d'une récente série de fusillades meurtrières, a eu lieu vers 10H15 (15H15 GMT) à Highland Park, dans le nord des Etats-Unis. Au moins 24 blessés ont été pris en charge par les secours

Des centaines de policiers ont été déployés dans cette ville cossue de 30.000 habitants, située sur les rives du lac Michigan, pour retrouver l'auteur des tirs, un jeune homme blanc qui n'a pas été immédiatement identifié.

Se disant "choqué", le président démocrate Joe Biden a promis dans un communiqué de poursuivre la lutte contre "l'épidémie de violence par armes à feu" après ce nouveau bain de sang.

Localisation d'une fusillade près de Chicago ( AFP / AFP )

Tôt le matin, des centaines de personnes, dont de nombreuses familles avec enfants, avaient pris place sur les trottoirs de Highland Park pour assister, comme dans tous les Etats-Unis, au traditionnel défilé de la fête d'indépendance américaine, un jour férié de début d'été.

Alors que des fanfares lycéennes marchaient dans les rues, une rafale de tirs a retenti. "On a entendu environ 50 coups de feu, on a tous pensé qu'il s'agissait de feux d'artifices", a commenté sur CNN une femme témoin du drame, qui a donné seulement son prénom Zoe.

"A un moment, j'ai vu une fille couverte de sang, je n'avais jamais vu ça", a-t-elle ajouté, en décrivant une "mer de panique avec des gens qui tombaient les uns après les autres".

- "Armé et dangereux" -

Les tirs et la bousculade ont fait de nombreuses victimes. "A l'heure actuelle, nous savons qu'au moins six personnes sont mortes" et "que 24 ont été transportées à l'hôpital", a précisé la maire de la ville Nancy Rotering lors d'une conférence de presse.

"Alors que nous étions réunis pour fêter notre liberté, nous devons pleurer la perte tragique de vies et surmonter notre terreur", a-t-elle déploré.

Des policiers sur le site d'une fusillade à Highland Park, dans l'Illinois, le 4 juillet 2022 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Jim Vondruska )

Un fusil "puissant" a été retrouvé, mais le suspect, "considéré comme armé et dangereux" reste en fuite, a précisé la police, qui a appelé la population à rester à l'abri jusqu'à son interpellation.

"Des preuves liées à une arme à feu ont été retrouvées sur le toit d'un commerce situé à proximité", a précisé un responsable de la police locale, Chris O'Neill, sous-entendant que le tireur avait agi de ce point surélevé.

L'homme "a approximativement entre 18 et 20 ans, de longs cheveux noirs et un tee-shirt blanc ou bleu", a-t-il ajouté. La police a appelé le public à transmettre toutes les photos et vidéos du drame pour aider à l'identifier.

Sur des images de la ville diffusée sur les chaînes de télévision, on voit les forces de l'ordre, dont certaines en treillis militaire, circuler dans des rues vides, où les trottoirs sont couverts de fauteuils de camping et de poussettes abandonnés dans la panique.

- "Abasourdis" -

Des chaises de camping abandonnées à Highland Park, dans l'Illinois, le long de la rue où devait avoir lieu un défilé du 4 juillet 2022, interrompu par une fusillade ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Jim Vondruska )

Adrienne Drell regardait défiler la fanfare d'un lycée quand un homme a lancé l'alerte. "C'était la panique dans toute la ville", a-t-elle confié au Chicago Sun-Times. "On est totalement abasourdis."

Le défilé a immédiatement été suspendu et les festivités ont été annulées dans plusieurs villes voisines.

Les Etats-Unis sont encore sous le choc d'une série de fusillades, dont l'une dans une école primaire d'Uvalde au Texas, le 24 mai, avait fait 21 morts dont 19 enfants.

Le pays est plus généralement confronté à une hausse des violences par armes à feu, avec plus de 22.000 personnes tuées depuis le début de l'année, selon le site Gun Violence Archive, qui inclut les suicides dans ses données.