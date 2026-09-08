Un sursis pour les Girondins de Bordeaux

Un sursis bienvenu. Le tribunal du commerce, censé rendre le verdict sur le cas des Girondins, a accordé un sursis au club qui doit s’étendre jusqu’au 22 septembre prochain . Deux semaines de répit ? Pas vraiment puisque Bordeaux est toujours sous la menace d’une liquidation judiciaire après sa rétrogradation en Régional 1 et l’avenir du club n’a jamais paru aussi menacé.

Le spectre de la disparition du club

Cette annonce ressemble à la seule bonne nouvelle récente pour le club au scapulaire. Dimanche, le fonds d’investissement américain Park Bench avait en effet révélé qu’il ne donnerait pas suite au projet de rachat. Le jeudi 3 septembre, le comité exécutif de la FFF avait entériné les espoirs bordelais quant à une éventuelle participation aux compétitions nationales.…

MB pour SOFOOT.com