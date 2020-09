Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un surprenant Getafe coule le Betis Séville Reuters • 30/09/2020 à 00:37









Un surprenant Getafe coule le Betis Séville par Adonis Vesin (iDalgo) La Liga a déjà un nouveau leader. Getafe a surpris un Betis Séville, pourtant bien lancé dans le championnat (deux victoires), avec une victoire 3-0, sa troisième en autant de matches depuis onze jours. Angel a ouvert le score d'une superbe reprise de volée (13e) avant de conclure un trois contre deux avant la pause (3-0, 42e). Entre temps, Cucurella avait creusé l'écart d'une frappe de vingt mètres (39e). Nabil Fekir n'a pas réalisé une grande partie, remplacé à la 72e minute par Tello. Aïssa Mandi a réussi à obtenir un carton rouge après deux actions consécutives (83e). Cabaco a eu de la chance de ne pas le rejoindre après un tacle dangereux sur Moreno (84e).

