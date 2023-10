information fournie par So Foot • 13/10/2023 à 12:51

Un supporter interdit d’accès au stade Marcel-Picot après des insultes racistes

C’est ce qui s’appelle une vraie sanction.

Suite aux cris racistes descendus des tribunes de Marcel-Picot mercredi soir à la fin de la rencontre entre Nancy et le Red Star (1-1), le club lorrain a annoncé des mesures contre un supporter ce vendredi. Nicolas Holveck, président de l’ASNL, s’est exprimé sur France Bleu Sud Lorraine et a annoncé que le supporter identifié sur les images et suspecté d’être l’auteur de cris de singes sera interdit d’accès au stade Marcel Picot pour une durée de cinq ans.…

