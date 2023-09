Un supporter de Newcastle poignardé à Milan

Si ça avait pu en rester au ventre-y-glisse…

Sale histoire du côté de Milan, où Sky Sports révèle qu’un supporter de Newcastle a été poignardé dans la nuit de lundi à mardi. Eddie McKay se trouvait en compagnie de son fils et d’un ami lorsqu’il aurait été agressé par « sept ou huit personnes » portant des cagoules. Il a été grièvement blessé au dos et au bras, alors qu’il tentait de prendre la fuite. Sa famille est en route pour Milan pour le rejoindre. Newcastle a de son côté communiqué sur cette attaque : « Nous sommes profondément inquiets des informations selon lesquelles un supporter a été sérieusement agressé à Milan lundi dans la soirée, et nous sommes en contact avec les autorités locales pour comprendre les circonstances de cela. Nos pensées vont au supporter et à sa famille, et nous espérons une guérison rapide et complète. » …

JF pour SOFOOT.com