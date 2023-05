Un supporter de Naples dessine le blason du club avec un avion

Pas sûr que Greta Thunberg approuve.

Sacré champion d’Italie en faisant un match nul à Udine (1-1), Naples a vu ses supporters célébrer le titre en déambulant dans les rues de la ville, allumant des fumigènes, siphonnant des bières et balançant des feux d’artifice dans les airs. Bref, tout ce qu’il y a de plus classique. D’autres ont voulu changer les habitudes et prouver aux graphistes que leur métier n’est pas si complexe. On ne connaît ni son nom ni son âge, on sait seulement qu’il a pris un avion et s’est lancé dans une aventure totalement folle. Ce supporter, sûrement amoureux du club napolitain a reproduit le logo du club dans les airs, juste au-dessus de la ville. Grâce au logiciel Flightradar , il est possible de suivre tous les vols d’avion en temps réel, et c’est comme ça que des internautes ont suivi son chef-d’œuvre.…

AC pour SOFOOT.com