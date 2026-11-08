Un supporter de Bodø/Glimt hospitalisé après l'effondrement d'une tribune

Stupeur. Cette 26 e journée d’Eliteserien ne sera pas marquée par la victoire 2 à 0 de Bodø/Glimt sur la pelouse de Tromsø mais bien par l’effondrement d’une tribune de l’Alfheim Stadion où étaient massés des supporters visiteurs .

Un supporter hospitalisé mais conscient

Plus de peur que de mal selon les informations données par le club de Bodø/Glimt. « Jusqu’à cinq personnes ont chuté, et l’une d’entre elles a été hospitalisée », a indiqué le chargé de communication du club. Le supporter hospitalisé serait conscient .…

LB pour SOFOOT.com