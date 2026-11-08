Un supporter de Bodø/Glimt hospitalisé après l'effondrement d'une tribune
Stupeur. Cette 26 e journée d’Eliteserien ne sera pas marquée par la victoire 2 à 0 de Bodø/Glimt sur la pelouse de Tromsø mais bien par l’effondrement d’une tribune de l’Alfheim Stadion où étaient massés des supporters visiteurs .
Un supporter hospitalisé mais conscient
Plus de peur que de mal selon les informations données par le club de Bodø/Glimt. « Jusqu’à cinq personnes ont chuté, et l’une d’entre elles a été hospitalisée », a indiqué le chargé de communication du club. Le supporter hospitalisé serait conscient .…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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