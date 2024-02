Un supporter d’Angoulême raconte son calvaire : « Le plus important, c’est qu’on m’ait rendu ma dignité d’homme »

Philippe Jouy, ancien membre de l'association de supporters du club de football d'Angoulême Commando fada, a été violenté, extorqué et violé pendant deux années. Devenu handicapé à 80% depuis ces agressions, cet Angoumoisin veut que son histoire, aussi dramatique soit-elle, serve d'exemple pour que cela ne puisse plus se reproduire.

Ce mardi 20 février se tenait le procès de quatre individus jugés pour des faits de violences, de viols et d’extorsion sur un supporter du club de football d’Angoulême. Trois d’entre eux ont écopé de lourdes peines, allant de 10 à 18 ans de réclusion, le dernier a été relaxé. Les quatre prévenus et la victime faisaient partie d’un même collectif de supporters, le Commando fada. Les faits remontaient à une période allant de 2015 à 2017, à une époque où Philippe Jouy, aujourd’hui âgé de 52 ans, avait été racketté, battu, violé. Il a gardé des séquelles de cette barbarie et a été reconnu adulte handicapé en 2022. Il raconte cette histoire sordide, son histoire, pour que cela ne se reproduise plus.

…

*Le témoin de cette affaire a souhaité ne pas donner les noms de ses agresseurs.







Remerciements à La Charente libre

Propos recueillis par Quentin Fredon pour SOFOOT.com