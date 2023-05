Un supporter avec une tronçonneuse dans un stade en Tunisie

Après qu’une supportrice du Raja est décédée à la suite d’un malaise en marge du quart de finale retour de la Ligue des champions de la CAF entre les Verts et les Égyptiens d’Al Ahlyn, la compétition a connu une sombre soirée samedi lors de la rencontre entre l’ES Tunis et la JS Kabylie au stade olympique de Radès.

Something EXTREMELY abnormal happened last night in Rades. Esperance fans were disciplined and well in order all throughout the 1st HT. Some individuals started causing trouble at HT… one of them had a Chainsaw… You're not allowed to bring a lighter into a stadium…#Tunisia pic.twitter.com/IQpZbdQM0D…

TM pour SOFOOT.com