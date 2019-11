Un sprint, un report et un réveil soudain du PSG

La météo montpelliéraine a voulu gâcher la fête mais la 10e journée de D1 nous a quand même offert tout plein de sucreries. En pagaille : la locomotive lyonnaise continue son presque sans faute, le PSG reprend sa marche en avant, la disette continue en Provence et en Moselle, et les pétillantes Naomie Feller et Marina Makanza sont à l'honneur ce week-end.

Ce qu'il faut retenir de la 10e journée

Le golazo

Le leader ne lève pas le pied : sa star et meilleure scoreuse de D1 Ada Hegerberg a planté son doublé - le seul de cette journée - de la tête et l'OL a fait de la purée sojaldicienne au stade Camille-Lebon d'Angoulême (0-4), confirmant son assise sur le championnat une semaine après avoir disposé de son dauphin parisien (1-0). Un cétacé francilien qui, après être passé à coté du succès lors de deux parties consécutives, a enfin retrouvé le goût des trois points en retournant le Stade de Reims (1-3). Derrière, Montpellier n'a pas pu faire valoir ses droits, sa rencontre face à Guingamp ayant été déplacée à mercredi à cause des intempéries s'abattant sur l'Hérault. Bordeaux, de son coté, a été sans pitié sur la pelouse du Paris FC : 3-0 avec un but et un caviar de Khadija Shaw ainsi qu'un CSC à la Wendie Renard signée de l'Allemande Marith Prießen. Et ce report permet aux Girondines de s'installer sur le podium, au moins provisoirement avant le dernier match de cette 10journée. Le DFCO rattrape et dépasse Soyaux (qui passe de la 9à la 10position) grâce à sa deuxième victoire de la saison, face à Marseille (1-0). C'est d'ailleurs toujours aussi nul du coté de l'OM (avant-dernier, 5 défaites de rang) et du FC Metz (lanterne rouge, 7 revers consécutifs avec une nouvelle claque 0-2 contre Fleury).