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Un splendide coup franc offre la 1re victoire à l'AEK Athènes en C1 depuis 20 ans
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 20:39
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Un splendide coup franc offre la 1re victoire à l'AEK Athènes en C1 depuis 20 ans

Un splendide coup franc offre la 1re victoire à l'AEK Athènes en C1 depuis 20 ans

AEK Athènes 1-0 LASK Linz

But : Marin (21 e ) pour les Grecs

Ils avaient remis ça aux calendes. Vu de la p’tite lucarne magique, cet AEK Athènes ressemblait pas mal à une version alpha de Fenerbahçe : un maillot jaune à bandes, un sacré vacarme dans le stade et une équipe de joyeux lurons. Pêle-mêle, regarder l’équipe de Marko Nikolić permet de prendre des nouvelles de l’ancien rennais et fan de Bruno Genesio Lovro Majer, du grand Barnabás Varga, du paumé Luka Jović ou encore de l’ancien havrais en galère Harold Moukoudi, mais aussi de João Mário et Domagoj Vida. Bref, tout un monde qui n’a peut-être plus le niveau pour le Fener, mais qui a donné une version gold de football contre un LASK Linz dépassé (1-0) .…

UL pour SOFOOT.com

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