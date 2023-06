Un soutien de poids pour les Bleuets avant leur finale de l'Euro U17

Un soutien de poids.

Le sélectionneur de l’équipe de France A Didier Deschamps a envoyé un message vidéo aux Bleuets U17 avant la finale de l’Euro, qu’ils disputeront ce vendredi soir face à l’Allemagne. Sortis deuxièmes de leur poule (derrière… l’Allemagne), les jeunes Français ont éliminé l’Angleterre puis l’Espagne pour se hisser sur la plus haute marche de la compétition et espérer rejoindre leurs homologues féminines, championnes d’Europe une semaine plus tôt. DD leur a souhaité le meilleur pour cette dernière échéance et a déclaré qu’il les regarderait d’un œil attentif.…

AC pour SOFOOT.com