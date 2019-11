Un sous-marin américain retrouvé 75 ans après sa disparition au large du Japon

La marine savait que le « Grayback » avait coulé quelque part au large d'Okinawa. Les recherches d'un ingénieur japonais ont aidé une équipe d'archéologues américains à le retrouver.

C'est la fin d'un mystère vieux de 75 ans. Le sous-marin U.S.S. Grayback coulé le 26 février 1944 au cours de sa 10e patrouille de combat, avec 82 marins à son bord au large de l'archipel des Ry?ky?, dans la mer de Chine orientale, a été retrouvé.

L'annonce a été faite le 11 novembre, lors du Veterans Day, la journée commémorative observée aux Etats-Unis en l'honneur des anciens combattants, mais c'est le 5 juin qu'une équipe d'archéologues sous-marins, menée par Tim Taylor, qui dirige le projet Lost 52, l'a localisé. Cette découverte a été confirmée par le responsable du service d'archéologie sous-marine de la marine américaine.

Le Grayback était l'un des 263 sous-marins américains qui ont combattu lors de la seconde guerre mondiale et l'un des plus performants sur le plan purement guerrier. Il se classait en 20e place concernant le tonnage de bateaux coulés (63 835 tonnes au total) et au 24e rang pour le nombre (14 navires coulés).

S'ils ne représentaient que 2 % de la flotte américaine, les sous-marins américains ont coulé pendant la guerre 30 % de la marine impériale et 60 % de la marine marchande, asphyxiant l'économie du Japon. Cinquante-deux sous-marins ont coulé, tous dans le Pacifique, à l'exception de deux navires.

Parti de sa base de Pearl Harbor, le 28 janvier, le Grayback annonçait le 24 février 1944 avoir coulé deux navires japonais et recevait l'ordre de faire route vers Midway, où il était attendu le 7 mars, pour reconstituer son stock de torpilles. Contacté le 10 mars, le Grayback ne répond pas et le 30 mars 1944, la Navy le porte disparu, présumé perdu en mer.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr