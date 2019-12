Un souffle nouveau pour la coopération économique franco-marocaine

Que font deux pays qui veulent redynamiser leurs relations bilatérales ? Réponse : ils signent encore plus d'accords. C'est ce qu'ont fait la France et le Maroc en signant jeudi 19 décembre pas moins de 9 nouveaux accords dans le cadre de la 14e rencontre de haut niveau qui se tenait à Paris. « Les relations économiques [entre nos deux pays] sont bonnes, les perspectives très bonnes [...] Il n'y a pas d'inquiétude à avoir », a lancé optimiste Saâd Dine El Otmani, qui coprésidait avec le Premier ministre français Édouard Philippe ce rendez-vous diplomatique qui se tient en alternance dans chaque pays tous les deux ans, et ce, depuis 1997. Aujourd'hui, il est question de booster ces échanges économiques notamment à travers la mise en place d'un cadre des affaires favorable à la promotion des investissements. Illustration dans le domaine des transports, notamment le ferroviaire.Lire aussi Maroc : la ligne à grande vitesse inaugurée par Mohammed VI et Emmanuel MacronIndustrie et ferroviaireEn effet, Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI ont inauguré en novembre 2018 la ligne de trains à grande vitesse Tanger-Casablanca, emblématique de la coopération bilatérale et des ambitions économiques françaises dans ce pays. Le chantier avait été financé à 51 % par la France via différents prêts, 28 % par l'État marocain et à 21 % par différents fonds arabes (Arabie saoudite, Koweït, Émirats arabes unis, etc.).Mais face aux...