Un sorcier ghanéen affirme avoir jeté un sort à une star de l’Angleterre

Tu as un sorcier, Harry. Stupeur dans les rangs des Three Lions. À quelques heures du match entre l’Angleterre et le Ghana (coup d’envoi ce mardi à 22 heures), un sorcier du pays des Black Stars affirme avoir jeté un sort à Harry Kane . Selon le Daily Mail, Nana Kwaku Bonsam (un patronyme qui se traduit par « Diable du mercredi ») a jeté son dévolu sur l’attaquant du Bayern Munich et il a l’air sûr de son coup : « J’ai déjà prouvé ce dont je suis capable , je sais donc ce que je dois faire pour le contrer. Je suis réputé pour mes prédictions. »

Un précédent nommé CR7

Mais que Kane se rassure, Nana Kwaku Bonsam n’a pas prévu de lui faire vivre un enfer : « Je ne lui souhaite pas de blessure grave. Juste de quoi l’empêcher d’affronter mon pays. Je ferai mon travail pour aider le Ghana. » …

JD pour SOFOOT.com