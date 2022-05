Un sommet économique pour "Sauver le bien commun", à Toulouse

Economistes, élus et chefs de grandes entreprises seront réunis jeudi et vendredi pour "Sauver le bien commun", selon l'intitulé du sommet organisé par la Toulouse School of Economics (TSE) du prix Nobel d'économie Jean Tirole.

Le climat, l'inflation, les transports et le vieillissement seront au centre des discussions, à l'université du Capitole de Toulouse, avec une thématique centrale selon Christian Gollier, le directeur de la TSE: "le pouvoir d'achat".

"Nous avons trois missions en tant que chercheurs: créer des connaissances, les transmettre et participer au débat public. C'est la vocation de ce type d'événements", estime-t-il.

"A un mois des élections législatives, c'était important pour les acteurs de la vie économique de pouvoir s'exprimer sur des sujets de politique économique", précise Christian Gollier, avant d'ajouter: "Ca peut inspirer les candidats à la députation!"

Pendant deux jours, une bonne vingtaine d'intervenants se succéderont dans les locaux de cette école réputée d'économie ainsi qu'en visio-conférence pour débattre.

Le maire LR de Toulouse Jean-Luc Moudenc, le prix Nobel d'économie 2014 Jean Tirole et les lauréats américains du prix en 2010 Peter Diamond et 2019 Michael Kremer débattront avec plusieurs dirigeants de grandes entreprises: Amazon, SNCF, Axa, BNP Paribas, ExxonMobil...

"On n'est pas là pour servir la soupe aux entreprises qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général", affirme M. Gollier, qui s'attend à ce que les dirigeants de grandes multinationales comme la compagnie pétrolière et gazière ExxonMobil ou Amazon soient "+challengés+" par les intervenants.

"Il n'y a pas assez de forums en France où on peut éclairer le débat public sur des questions qui touchent les gens, on essaye de résorber ce handicap", souligne le directeur de l'école.

Le sommet, qui consacrera aussi une part des échanges à l'intelligence artificielle, se tient sa deuxième édition. En ligne ou sur place, la présence au débat est gratuite.

La précédente édition avait eu lieu à Paris en 2021 et avait été ouverte par Emmanuel Macron.

fby/ap/nth