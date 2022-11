Un sommet bancaire s'ouvre à Hong Kong entre critiques et restrictions sanitaires

La tour de Standard Chartered (centre) photographiée à Hong Kong le 28 octobre 2022 ( AFP / ISAAC LAWRENCE )

En ouverture d'un sommet financier mercredi auquel participent des banquiers internationaux, dont des dirigeants de Wall Street, le dirigeant de Hong Kong a assuré que la stabilité politique et la confiance des entreprises dans la ville sont rétablies après la répression des manifestations prodémocratie.

De grands noms de la finance mondiale sont réunis dans le centre financier pour un sommet visant à rétablir la réputation de la place financière chinoise, malgré les vives critiques d'élus américains et des restrictions sanitaires persistantes qui ont terni sa réputation internationale, provoqué un exode des talents et mis à mal son économie.

"Nous étions, nous sommes et nous resterons l'un des principaux centres financiers au monde. Et vous en aurez pour votre argent", a déclaré dans son discours de chef de l'exécutif John Lee.

Parmi les intervenants prévus à sommet de haute volée figurent David Solomon, directeur de Goldman Sachs, James Gorman, PDG de Morgan Stanley, Rob Kapito, président de Blackrock, et Daniel Pinto, homologue de JP Morgan Chase.

Ancien chef de la sécurité qui a pris ses fonctions cette année, John Lee fait partie des responsables sanctionnés par Washington pour son rôle dans la répression de la dissidence à Hong Kong au lendemain des manifestations en faveur de la démocratie.

Il a ainsi interdiction de détenir un compte auprès des mêmes géants bancaires qui participent au sommet.

- "La loi et l'ordre" -

"Les troubles sociaux appartiennent clairement au passé et ont laissé place à la stabilité, à la croissance des affaires et à la confiance de la communauté dans l'avenir de Hong Kong", a déclaré mercredi M. Lee.

"La loi et l'ordre sont revenus. Le pire est derrière nous", a-t-il poursuivi.

La plupart des opposants politiques de la ville sont aujourd'hui derrière les barreaux ou ont fui à l'étranger.

Le rassemblement a suscité de vives critiques, notamment de la part d'élus américains qui ont demandé aux grandes banques de renoncer à leur participation.

"Leur présence ne sert qu'à rendre légitime le démantèlement rapide de l'autonomie de Hong Kong, de la liberté de la presse et de l'Etat de droit par les autorités agissant de concert avec le Parti communiste chinois", ont estimé jeudi dernier dans un communiqué les démocrates Jeff Merkley et Jim McGovern, membres d'une commission parlementaire dédiée à la Chine, et notamment à la question des droits humains.

Ce conflit illustre la situation délicate dans laquelle se trouvent les multinationales à Hong Kong, qui est à la fois une porte d'entrée lucrative pour la Chine et un point de tension dans les relations de plus en plus tendues entre Pékin et les puissances occidentales.

"La connexion sans faille de Hong Kong avec le continent lui confère des avantages dont aucune autre économie ne dispose", a déclaré M. Lee dans son discours.

Sous la présidence de Xi Jinping, qui s'est assuré fin octobre un troisième mandat, la Chine a adopté une politique intransigeante qui a coupé les ailes à certaines grandes entreprises chinoises et s'en tient toujours à sa politique sanitaire "zéro Covid".

L'économie de Hong Kong a vu son produit intérieur brut plonger de 4,5% au troisième trimestre de cette année, selon des données préliminaires publiés mardi.

La bourse de Hong Kong est l'une des moins performantes du monde, avec une baisse de plus de 50% cette année, atteignant son pire niveau depuis 2009.

Le discours de M. Lee n'a fait aucune mention des draconiennes mesures sanitaires appliquées en Chine et à Hong Kong dans une moindre mesure.

Hong Kong a supprimé la quarantaine obligatoire en septembre - une demande essentielle des entreprises - mais maintient le port du masque en extérieur et un système de passe vaccinal.

Les personnes arrivant de l'étranger doivent se soumettre à des tests fréquents et ne peuvent pas fréquenter les bars et les restaurants pendant leurs trois premiers jours dans la ville.