«Un soldat a pris le Boeing ukrainien pour un missile» : les 5 causes du drame selon l'Iran

Des aveux, des excuses, et des explications. Après plusieurs jours de dénégations, les autorités iraniennes ont lancé l'opération transparence ce samedi, en reconnaissant être bien à l'origine du crash du Boeing ukrainien mercredi juste après son décollage de Téhéran. Plusieurs causes sont mises en avant pour expliquer le drame.1. Le niveau d'alerte. Le communiqué de l'état-major des armées iraniennes met d'emblée en avance le contexte : « Dans les heures qui ont suivi les frappes de missiles (iraniennes), les vols des avions de combat des forces terroristes américaines autour du pays ont augmenté et il a été transmis aux unités de défense des informations sur des cibles aériennes se dirigeant vers des centres stratégiques du pays, et plusieurs cibles ont été vues sur certains écrans radars ».2. Une manœuvre mal interprétée. « Dans une situation de crise et sensible, le vol 752 d'Ukrainian International Airlines a décollé de l'aéroport [...], et au moment de tourner, (il a semblé se rapprocher) d'un centre militaire sensible » des Gardiens de la Révolution, ont également indiqué ces derniers. Et d'ajouter cette remarque : l'avion était alors « à une altitude lui donnant l'apparence d'une cible hostile ». VIDEO. Crash du Boeing ukrainien : l'Iran avoue sa responsabilité 3. La confusion d'un soldat. Au sol, dans l'une des unités de défense à portée de tir de cette potentielle cible, un opérateur de missile va alors confondre l'avion avec un « missile de croisière », selon la version donnée ce samedi à la télévision par le général de brigade Amirali Hajizadeh, commandant de la branche aérospatiale des Gardiens de la Révolution iraniens. « Il avait dix secondes pour décider ».4. Un tir sans ordre, en plein « brouillage télécom ». Toujours selon le général Hajizadeh, l'opérateur en question n'a pas pu obtenir de confirmation d'ordre de tir en raison d'un « ...