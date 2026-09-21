Un skipper français n'en peut vraiment plus de Zidane

Destins croisés. Être un skipper, partir en mer longtemps, gagner des courses pour au final se faire éclipser par Zinédine Zidane, c’est dur. Mais quand ça arrive quatre fois, ce n’est peut-être plus une coïncidence. C’est pourtant la petite mésaventure que connaît Charles Caudrelier, vainqueur notamment de la Solitaire du Figaro ou de la Route du Rhum.

Invité sur Stade 2 ce dimanche soir, il raconte : « La première course que je gagne, il annonce sa retraite donc autant dire que la couv’ de L’Équipe elle m’est passée dessus, on n’a même pas parlé de moi. » …

LP pour SOFOOT.com