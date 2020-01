Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un sixième cas de contamination au coronavirus recensé en France Reuters • 30/01/2020 à 19:37









UN SIXIÈME CAS DE CONTAMINATION AU CORONAVIRUS RECENSÉ EN FRANCE PARIS (Reuters) - Un sixième cas de contamination au coronavirus nCov 2019 a été recensé en France, a annoncé jeudi le directeur général de la Santé. Il s'agit d'un médecin libéral parisien qui avait reçu en consultation un patient chinois qui, de retour en Asie, s'est vu diagnostiquer une contamination au coronavirus "de Wuhan", épicentre de l'épidémie dans le centre de la Chine. Le médecin "a pris très rapidement la situation au sérieux, et dès le début des symptômes il s'est isolé de lui-même", a précisé Jérôme Salomon lors d'une conférence de presse. "Ce médecin est isolé dans un hôpital parisien, son état clinique n'inspire pas d'inquiétude", a-t-il ajouté. "Nous sommes en pleine enquête" pour déterminer notamment de potentielles transmissions, a dit le DGS. (Sophie Louet, édité par Nicolas Delame)

