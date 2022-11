Un singe-araignée, offrande des Mayas à des voisins de l'ère précolombienne

Il y a 1.700 ans, une femelle singe-araignée a été offerte - avant d'être violemment sacrifiée - pour renforcer les liens entre deux puissances majeures de l'Amérique du Sud précolombienne, selon une nouvelle étude publiée lundi.

La précieuse offrande aurait été faite par les élites de la civilisation maya à celles d'une autre civilisation à Teotihuacan. Et l'étude parue dans la revue PNAS, compare ce don à la diplomatie du panda, exercée par la Chine dans la normalisation de ses relations avec les Etats-Unis dans les années 1970.

En utilisant plusieurs techniques comme l'extraction d'ADN ancien, la datation carbone, ou encore l'analyse du régime alimentaire, les chercheurs ont réussi à reconstruire la vie et la mort du primate, découvrant qu'il avait été enterré vivant lorsqu'il avait entre 5 et 8 ans.

"C'est une période passionnante pour pratiquer l'archéologie, car la méthodologie est enfin là", a déclaré à l'AFP l'auteure principale de l'étude, Nawa Sugiyama, de l'université de Californie à Riverse.

Teotihuacan (pronounced tay-uh-tee-waa-kaan), which lies 30 miles northeast of Mexico City, was an important site of cultural exchange and innovation in Classic Mesoamerica ( AFP / Claudio CRUZ )