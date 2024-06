information fournie par So Foot • 20/06/2024 à 01:55

Un Shaqiri record face à l’Écosse

La mobylette la plus musclée du concessionnaire.

Avec un but tout ce qu’il y a de plus instantané face à l’Écosse, Xherdan Shaqiri a régalé le public suisse. Encore et toujours. En même temps, il s’est offert un record assez exceptionnel : l’ailier droit formé à Bâle (32 ans) est devenu le tout premier joueur à marquer lors des trois derniers Euro… ainsi que des trois dernières Coupes du monde. Si Cristiano Ronaldo devrait très bientôt le rejoindre, Shaqiri aura ouvert la voie. Au passage, cette dixième réalisation en compétition internationale l’a fait dépasser Eusebio ou encore Alan Shearer, au tableau des goleadors all-time .…

AL pour SOFOOT.com