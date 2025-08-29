Un sénateur US en visite à Taïwan pour souligner les liens entre Washington et Taipei

L'élu républicain Roger Wicker, qui préside l'influente commission sénatoriale des Forces armées et figure parmi les plus fervents soutiens de Taïwan au Congrès américain, est arrivé vendredi à Taipei pour une visite destinée à mettre en exergue l'"excellent partenariat" entre Washington et l'île.

Cette visite est à même de provoquer la colère de la Chine, qui considère Taïwan comme une province renégate et dénonce le soutien affiché par les Etats-Unis à l'île démocratique.

Elle intervient alors que des élus du Congrès américain - aussi bien parmi les pairs républicains de Donald Trump que les démocrates - ont dit craindre que le président américain relègue les questions sécuritaires au second plan dans le contexte des négociations commerciales menées avec la Chine.

Des représentants de l'administration Trump ont assuré par le passé que le chef de la Maison blanche restait engagé à la sécurité dans l'Asie-Pacifique en parallèle à sa politique commerciale et à sa bonne relation personnelle avec son homologue chinois Xi Jinping.

S'exprimant devant des journalistes à son arrivée à l'aéroport de Songshan, dans le centre de la capitale taïwanaise, en compagnie d'autres parlementaires américains, Roger Wicker a déclaré qu'il effectuait cette visite pour renforcer et souligner l'"excellent partenariat" qu'ont et qu'auront dans le futur les Etats-Unis et Taïwan.

"Nous sommes ici pour parler à nos amis et alliés à Taïwan de ce que nous faisons pour favoriser la paix à travers le monde, le genre de 'paix via la force' dont parlait Ronald Reagan", a-t-il ajouté.

(Fabian Hamacher et Ben Blanchard; version française Jean Terzian)