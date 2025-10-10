Un séisme de magnitude 7,4 frappe le sud des Philippines

(Actualisé tout du long avec magnitude révisée à 7,4, levée de la menace tsunami par l'Indonésie et les Philippines)

Un séisme s'est produit vendredi matin au large du sud des Philippines, a annoncé l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie (Phicolvs), la secousse de magnitude 7,4 ayant entraîné l'émission de plusieurs alertes au tsunami dans la région avant que plusieurs d'entre elles ne soient levées.

Le Phivolcs a mis en garde contre les dégâts et les répliques et a déclaré que le séisme s'était produit au large de la ville de Manay, dans la province du Davao Oriental, sur l'île de Mindanao.

Au moins une personne a été tuée, a déclaré Raffy Alejandro, responsable de la protection civile, sur Facebook.

Le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique (PTWC) a publié une mise à jour vers midi, heure locale, indiquant que la menace de tsunami aux Philippines était passée.

L'Indonésie a par la suite levé à son tour l'alerte au tsunami émise pour les régions de Sulawesi du Nord et de Papouasie.

Les entités chargées de surveiller les catastrophes naturelles dans la région contactés par Reuters n'ont fait état d'aucune autre victime, mais un responsable à Manay a déclaré que les premiers rapports faisaient état d'habitations, de bâtiments et de ponts endommagés.

Le système de surveillance des tsunamis des États-Unis a aussi émis une alerte, prévenant que des vagues dangereuses pourraient toucher les côtes situées dans un rayon de 300 km autour de l'épicentre.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr a déclaré que les autorités évaluaient la situation sur le terrain et que des équipes de recherche et de sauvetage seraient déployées dès que les conditions de sécurité le permettraient.

"Nous travaillons sans relâche pour que l'aide parvienne à tous ceux qui en ont besoin", a déclaré Ferdinand Marcos Jr dans un communiqué.

Richie Diuyen, responsable des secours à Manay, près de l'épicentre, a déclaré que le séisme avait duré entre 30 et 40 secondes et que les premiers dégâts concernaient plusieurs maisons, la façade d'une église, des routes fissurées et des ponts impraticables.

"Nous ne pouvions pas rester debout tout à l'heure. J'ai 46 ans aujourd'hui, et c'est le tremblement de terre le plus violent que j'ai jamais ressenti", a déclaré Richie Diuyen, contactée par téléphone.

"Les dégâts sont assez importants", a-t-elle ajouté.

Le Phicolvs a révisé à la baisse son estimation de la magnitude du séisme de 7,6 à 7,4 et a évalué la profondeur à 23 km.

(Mikhail Flores à Manille et Ananya Palyekar et Mrinmay Dey à Bangalore, avec Ananda Teresia et Gayatri Suroyo in Jakarta, rédigé par Martin Petty; version française Augustin Turpin)