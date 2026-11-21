Un séisme de magnitude 6,8 a secoué le centre du Pérou vendredi, a indiqué le Centre allemand de recherche en géosciences (GZF), poussant certains habitants Lima à se réfugier dans les rues, bien qu'aucune victime ni aucun dégât important n'aient été signalés dans l'immédiat.

Selon l'Institut géophysique péruvien, le séisme s'est produit à une profondeur de 129 km dans la région de Junín, située à environ 300 km à l'est de la capitale.

A Lima, les habitants ont évacué leurs logements, et des images diffusées à la télévision ont montré des députés quittant le Congrès.

Vicente Quispe, conseiller municipal de la province de Junín a déclaré à la chaîne de télévison locale RPP qu'aucun dégât n'avait été signalé aux autorités après la secousse.

"Jusqu'à présent, aucun dégât n'a été signalé. C'est la première fois qu'un séisme de cette magnitude est ressenti dans cette région", a-t-il déclaré.

Junín abrite plusieurs exploitations minières de taille moyenne ainsi que la mine de Toromocho, propriété de Chinalco, l'une des plus grandes mines de cuivre du Pérou.

(Marco Aquino, rédigé par Natalia Siniawski)