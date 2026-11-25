Un second tour le 2 mai reste la meilleure option, selon le porte-parole du gouvernement

Mathieu Lefèvre, porte-parole du gouvernement, à Béthune, dans le Pas-de-Calais, le 24 août 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Le choix du 2 mai pour le second tour de la présidentielle assure une "maximisation de la participation des Français", a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement, laissant entendre que cette date serait maintenue malgré les appels à l'avancer pour éviter qu'il ne se tienne au lendemain des défilés du 1er-Mai.

"Le choix a été fait en fonction de la maximisation de la participation des Français (...) s'agissant notamment de la période des vacances scolaires", a expliqué Mathieu Lefèvre lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

"L'État au sens large mettra en place tous les moyens pour s'assurer que la journée du 1er mai 2027 se passe dans les meilleures conditions possibles au plan sécurité en garantissant évidemment comme à chaque fois la liberté de manifester", a-t-il ajouté.

Le président du Sénat, Gérard Larcher, ainsi que plusieurs candidats à la présidentielle ont appelé à avancer le calendrier d'une semaine - seule autre option permise par la Constitution - et de programmer le premier tour le 11 avril et le second le 25.

Le code électoral prévoit en effet une pause dans la campagne à partir du vendredi précédant le vote, donc le 30 avril pour le second tour.

Une date difficilement compatible, selon M. Larcher, avec la tenue des défilés du 1er-Mai, où "s'expriment les syndicalistes et les politiques".

Les inquiétudes grandissent aussi sur les risques de débordements en marge des rassemblements dans un contexte d'intense polarisation de la campagne électorale et d'un possible second tour opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, au vu des sondages.

Le candidat LR Bruno Retailleau y voit ainsi "une date de bordélisation", craignant une répétition des pillages du 17 octobre en marge de manifestations contre la vie chère.

"Je ne suis pas sûr que ce soit un bon choix, je suis même assez certain que c'est un mauvais choix", a renchéri mardi soir Édouard Philippe, sur LCI.

Le candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann s'est dit aussi opposé à la date du 2 mai.