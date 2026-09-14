Un SDF jeté à terre par un policier à Carcassonne, enquête pour "violences volontaires"

Une enquête judiciaire a été ouverte pour "violences volontaires" visant un fonctionnaire de la police nationale à Carcassonne ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Une enquête judiciaire a été ouverte dimanche pour "violences volontaires" visant un fonctionnaire de la police nationale à Carcassonne, qu'une vidéo montre en train de jeter à terre un jeune sans domicile fixe décédé plusieurs jours après l'intervention policière en juin, a annoncé lundi le parquet.

"Dès qu’il a eu connaissance de cette vidéo, le parquet de Carcassonne a saisi le dimanche 13 septembre 2026, l'antenne de Marseille de l’IGPN d’une enquête judiciaire du chef de violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique", a indiqué dans un communiqué la procureure de la République, Géraldine Labialle.

Alors que l'homme est décédé le 3 juillet, la procureure précise qu'"à ce jour, en l’état des investigations, il n’existe (...) aucun lien de causalité entre les faits filmés et le décès survenu 13 jours après".

"Une enquête en recherche des causes de la mort" et "l'autopsie réalisée le 09 juillet 2026 excluaient", selon la même source, "toute lésion traumatique suspecte en faveur de l’intervention d’un tiers et privilégient la cause toxique au regard des antécédents connus de polytoxicomanie" du jeune homme qui vivait dans la rue depuis l'âge de 16 ans.

L'intervention s'est déroulée le 21 juin, jour de la fête de la musique, et était liée à des "nuisances sonores réitérées", a ajouté le parquet.

La vidéo visible sur les réseaux sociaux montre un fonctionnaire de la police nationale qui intervient ce jour-là avec des membres de la police municipale, saisir par derrière un jeune vêtu d'un débardeur kaki et d'un short bleu qu'il projette violemment par terre.

Le jeune dont la tête a heurté le sol avec force se tient le crâne pendant quelques instants, avant d'être relevé par les policiers, sous les invectives d'un groupe de personnes choquées par l'action des policiers.

L'agent de police municipale de Carcassonne mis en cause la semaine passée après la publication d'un enregistrement audio de propos racistes et sexistes, est identifiable sur la vidéo. C'est notamment lui qui relève le jeune homme après le choc.