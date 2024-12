Un sarcophage égyptien découvert par des équipes françaises ( AFP / Jewel SAMAD )

Des chercheurs ont mis au jour un sarcophage réinhumé du Moyen Empire à Louxor (Egypte), dans le cadre de recherches menées après la découverte, en 2018 et 2019, de sarcophages sur le même site, a-t-on appris dimanche auprès d'un membre de la mission.

La découverte a eu lieu le 16 décembre, à la toute fin d'une mission qui a duré deux mois, a confirmé à l'AFP Frédéric Colin, directeur de l'Institut d'égyptologie de l'Université de Strasbourg ayant participé à la mission, confirmant une information du quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA).

La campagne de fouilles était organisée conjointement par des membres de l'Université de Strasbourg et de l'Institut français d'archéologie orientale (IFAO).

Pour l'égyptologue, cette découverte est "remarquable" à plusieurs égards.

Elle apporte un "éclairage" à "une question anthropologique importante" qui est de savoir "comment les Égyptiens anciens se comportaient vis-à-vis du corps momifié et des sépultures de leurs ancêtres lorsqu'ils découvraient des cercueils anciens et qu'ils devaient les exproprier de leur lieu de dernier repos à l'occasion de grands travaux publics", a expliqué M. Colin à l'AFP.

Il s'agit en effet d'une réinhumation.

Les découvertes, réalisées en 2018 et 2019 à Louxor, de cinq sarcophages du Nouvel Empire (du 14e siècle au 9e siècle avant J.-C.), étaient déjà des réinhumations.

C'est d'ailleurs pour "mieux comprendre la nature et la portée de la découverte de 2018 et 2019, en cherchant si les cinq sarcophages constituaient une tombe isolée ou une partie d'un ensemble plus vaste et plus systématique de réinhumations", que cette nouvelle mission a eu lieu.

Un ensemble de couches stratifiées accumulées pendant plus de 3.000 ans (une stratigraphie) de plus de huit mètres a ainsi été fouillée "pendant trois campagnes de fouilles", soit au total plus de six mois de terrain.

"Et le début de la réponse apparaît le dernier jour de fouille de la troisième campagne" avec cette découverte.

Les chercheurs n'ont "qu'effleuré la couche où se trouvait le cercueil, sa fouille reprendra dès le début de la prochaine campagne en octobre 2025", a précisé le professeur Colin.

Quant au cercueil du Moyen Empire (fin 21e siècle-fin 18e siècle avant J.-C.), il a été "protégé dans un coffre en bois construit sur mesure".

Son contenu sera étudié en 2025 "en collaboration avec des archéoanthropologues (archéologues spécialistes de la fouille des corps humains), en modélisant en 3D toutes les étapes de la recherche, comme (l')équipe le fait systématiquement depuis 2018".