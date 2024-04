Un roi et des ahuris : un week-end de champions

Pendant que Lyon et Brest offraient la baston du siècle, le monde continuaient de tourner dans les autres championnats européens. Et Leverkusen a marqué l'histoire.

La boulette du week-end

Arijanet Murić pour vous servir. Le week-end dernier sur la pelouse d’Everton, le portier de Burnley avait offert le but de la victoire (1-0) à Dominic Calvert-Lewin, venu contrer son dégagement, qui mettait beaucoup trop de temps à arriver. Samedi contre Brigthon, l’international kosovar a remis ça, en laissant filer sous sa semelle une passe en retrait de son défenseur Sander Berge, anéantissant ainsi le travail réalisé par ses coéquipiers pour ouvrir le score cinq minutes plus tôt. Évidemment, le tableau d’affichage n’a pas évolué après ça (1-1). Question foirage, Arsenal y connaît aussi un rayon : leaders avant cette 31 e journée, les Gunners se sont fait corriger à domicile par un Aston Villa aux dents longues (0-2) pour nourrir leur réputation de chokeurs professionnels. Ajoutez à cela la victoire (0-1) de Crystal Palace à Anfield (semaine catastrophique pour Liverpool, déjà défait 3-0 dans son stade par l’Atalanta jeudi en Ligue Europa), et voilà Manchester City (facile vainqueur de Luton, 5-1) qui reprend la tête à six journées du gong. À noter également que Newcastle a collé un tarif à Tottenham (4-0, un an après avoir déjà infligé aux Spurs un violent 6-1), dans un choc de prétendants européens.

La grosse boulette du gardien de Burnley, Arijanet Muric, face à Brighton ! 😖#BURBHA | #PremierLeague pic.twitter.com/MVv8hBl4hr…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com