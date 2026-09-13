Un retour mais deux absents dans le groupe du PSG à Brest
Ça va secouer sur l’aile gauche. Suspendu lors des trois premières journées après son expulsion lors du Trophée des champions, Nuno Mendes va enfin pouvoir lancer sa saison de Ligue 1 du côté de Brest . Un atout non négligeable pour un PSG en quête d’une première victoire domestique, au vu de la forme affichée par le Portugais face au Slovan Bratislava.
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