Un réseau russe a tenté d'exploiter les violences en France, selon un rapport de l'UE

PHOTO D'ARCHIVES : Réunion de crise interministérielle au ministère de l'Intérieur à Paris

par Antoni Slodkowski et John Irish

Un réseau clandestin russe a cherché à exploiter à l'aide ‌des réseaux sociaux les violences survenues le mois dernier en France pour les attribuer à une immigration incontrôlée et présenter le gouvernement français comme dépassé, montre une étude interne de l'Union européenne consultée par ​Reuters.

Une autre étude menée par le ministère français des Affaires étrangères et également consultée par Reuters a conclu que des comptes sur les réseaux sociaux liés à Israël et au mouvement américain MAGA avaient également propagé des "narratifs hostiles" au sujet de ces violences en les associant à l'islamisme radical et à l'immigration.

L'analyse effectuée par l'UE indique qu'un réseau clandestin russe connu sous le nom d'"Operation Overload" a diffusé ​des vidéos émanant prétendument de médias occidentaux à destination d'un public français. Certaines de ces vidéos affirmaient de manière fausse que des immigrés avaient violé des manifestantes ou que des attentats étaient imminents.

Le ministère russe des Affaires étrangères n'a pas répondu à une demande de ​commentaire. En août, sa porte-parole, Maria Zakharova, a rejeté les accusations de Viginum, le service français de ⁠vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, au sujet de la désinformation russe relative à l'élection présidentielle de 2027 en France, déclarant qu'il ne s'agirait pas de la ‌dernière "création" des autorités françaises "pour manipuler l'opinion publique".

Plusieurs villes françaises ont été le théâtre en octobre, notamment le 17, de violences et de pillages en marge de manifestations lycéennes, étudiantes et contre le coût de la vie.

L'étude de l'UE, qui couvre la période du 7 au 21 octobre, a conclu que la Russie cherchait à "présenter ​les dirigeants français comme faibles et de plus en plus autoritaires".

MILLIONS DE VUES

"De ‌tels événements offrent l'occasion de fragiliser les gouvernements nationaux, d'attiser la peur et la division et de façonner les perceptions publiques avant ⁠des élections", est-il écrit dans ce document à diffusion restreinte, rédigé par des spécialistes de la désinformation au sein du service diplomatique de l'UE.

Cette étude n'a découvert aucune preuve susceptible de montrer que la Russie ou d'autres acteurs aient été à l'origine de ces violences ou les aient amplifiées et parle plutôt d'une "exploitation opportuniste des troubles".

L'analyse du ministère français des Affaires étrangères montre que les 10 publications les plus ⁠vues émanant de "sphères prorusses" sur ces violences ‌sur le réseau X avaient totalisé 2,8 millions de vues entre le 16 et le 18 octobre. L'audience atteint plus de 49 millions de vues pour les ⁠10 publications les plus populaires diffusées par des responsables, des médias et des influenceurs liés au mouvement MAGA, et plus de 35 millions pour des responsables, des comptes gouvernementaux, des médias et des influenceurs ‌israéliens sur cette même période.

Pour Elina Treyger, politologue au centre de réflexion RAND Corporation, de telles campagnes visent à créer une "concurrence narrative" à bas bruit qui, avec le temps, ⁠peut influer sur la perception des démocraties en Europe et ailleurs.

Elina Treyger pense qu'elles nourrissent notamment une hostilité à l'égard des immigrés ⁠qui favorise le vote en faveur des extrêmes.

Reuters n'a ‌pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les conclusions des rapports européen et français.

Interrogées à ce sujet, les autorités françaises ont renvoyé aux déclarations du président Emmanuel Macron le 21 octobre. Le ​chef de l'Etat avait alors déclaré qu'"il n'y a(vait) pas d'ingérence étrangère visible dans les événements qui se ‌sont passés" mais "une manipulation étrangère de l'information" à la suite de ces violences.

Les services du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le ministère israélien des Affaires étrangères n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

SAPER LE SOUTIEN À L'UKRAINE

D'après le ​rapport de l'UE, l'"Operation Overload", active depuis septembre 2023, cible des "personnalités publiques, des institutions et des médias" occidentaux afin de "discréditer ces entités et leur soutien à l'Ukraine tout en promouvant des contenus alignés sur les intérêts russes".

Ces activités "visent aussi à saper le soutien européen à l'Ukraine en affirmant que les gouvernements européens accordent la priorité à l'Ukraine au détriment de leurs enjeux nationaux", est-il écrit dans ce ⁠rapport.

L'Institut pour le dialogue stratégique, un centre de réflexion basé au Royaume-Uni, a déclaré dans un rapport publié l'année dernière que l'"Operation Overload" était "une opération d'information russe continue et à haute intensité (qui) imite des sources fiables pour semer la discorde, la confusion et la méfiance".

"L'opération crée et publie des vidéos qui ressemblent à des reportages d'actualité, utilise l'IA pour copier les voix d'experts, fabriquer des titres de journaux et manipuler des images", écrit cet institut, ajoutant que ces activités "passent d'un pays à l'autre pour exploiter les crises et les débats".

Viginum a publié en 2024 un rapport détaillé sur Overload et d'autres opérations russes similaires, qui, selon des responsables français, sont régulièrement lancées lors de mouvements sociaux, d'élections ou diverses autres occasions afin de discréditer la France.

(Antoni Slodkowski à New York et John Irish à Paris, ​avec Andrew Gray à Bruxelles, version française Bertrand Boucey, édité par)