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"Presque tous" les banquiers centraux américains estimaient fin octobre qu'il faudrait "vraisemblablement" relever les taux directeurs à l'avenir pour calmer l'inflation, selon un compte-rendu de leurs débats publié mercredi.

Au moins un tour de vis supplémentaire sera "vraisemblablement approprié", est-il rapporté dans ce document, appelé "minutes", qui retrace les débats du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), pendant la réunion des 27 et 28 octobre.

La banque centrale de la première économie mondiale avait alors opté pour le statu quo monétaire (ses taux sont entre 3,75 % et 4 % depuis qu'elle les a relevés d'un cran, en septembre).

Deux responsables s'étaient opposées, la gouverneure Lisa Cook et la présidente de la Fed de Cleveland Beth Hammack, qui voulaient une hausse d'un quart de point de pourcentage.

Un autre responsable, le gouverneur Christopher Waller, avait voté avec la majorité mais a depuis fait savoir qu'il voulait relever les taux d'un demi-point de pourcentage d'un coup lors de la prochaine réunion, début décembre.

"Je suis très, très inquiet au sujet de l'inflation", a-t-il déclaré mercredi matin à la chaîne économique CNBC.

"Si on veut vraiment la faire descendre, il faut agir de manière déterminée", quitte à "frapper les esprits", a-t-il ajouté.

Dans d'autres prises de parole ces derniers jours, ses collègues paraissaient enclins à avancer à un rythme plus mesuré, d'un quart de point à la fois.

Lors des réunions du FOMC, 19 personnes partagent leurs observations sur l'économie américaine, mais seules douze votent.

La Fed est chargée de fixer ses taux d'intérêt - qui guident les coûts d'emprunt - de manière à ce qu'un maximum d'Américains puissent avoir un travail dans un environnement peu inflationniste.

Or, si le chômage reste faible (à 4,1 % en octobre), la hausse des prix était de 3,6 % en septembre, selon l'indice PCE privilégié par la Fed, qui vise 2 %. Cet objectif a été manqué depuis plus de cinq ans.

L'inflation a été relancée par les droits de douane mis en place par le président Donald Trump, puis les perturbations du marché de l'énergie liées à la guerre en Iran qu'il a déclenchée.

Pendant leurs discussions, les banquiers centraux ont également largement mentionné les pressions sur les prix liées au développement à marche forcée de l'intelligence artificielle (IA) aux États-Unis.