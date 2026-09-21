Un réfugié quitte Ceuta grâce au car du Real Valladolid

Dimanche, après le match de deuxième division espagnole entre l’AD Ceuta et le Real Valladolid, un réfugié marocain de 17 ans a réussi à quitter l’enclave espagnole. Selon l’AFP, qui cite une source interne du club Violet et Blanc, il s’est caché sous le car de l’équipe visiteuse , sur un essieu entre les roues, afin de rallier la péninsule ibérique.

Il a été hospitalisé

Au péril de sa vie, il a ainsi parcouru près de 100 kilomètres . Après avoir traversé la mer à bord d’un ferry, il s’est accroché au car durant plus d’une heure. Au niveau de Jerez de la Frontera, ses appels à l’aide ont été entendus par les joueurs de Valladolid. D’après les médias espagnols, il a été pris en charge par la garde civile et hospitalisé, alors qu’il souffrait de contusions légères.…

EL pour SOFOOT.com