Un Real en promenade écarte Valence de son chemin

Mis sur orbite par Kroos et porté par des Isco et Modri? de gala, le Real Madrid, pourtant amputé de Benzema, Bale et Hazard, n'a fait qu'une bouchée d'une équipe de Valence totalement dépassée (1-3), ce soir au stade Roi-Abdallah de Jeddah. La Maison Blanche, qui ne doit sa présence en Arabie Saoudite qu'à la refonte de la Supercoupe d'Espagne, tentera d'inscrire son nom pour la onzième fois sur le trophée, dimanche, face au Barça ou à l'Atlético Madrid.

Valence 1-3 Real Madrid

Kroos aux manettes, Isco met fin à la disette

Un pas d'élan, et un corner enroulé envoyé directement dans la cage de Jaume Doménech, malgré le retour désespéré du gardien valencian. C'est le genre de geste qu'on peut voir lors de matchs de gala ou des tournées de début de saison du Real Madrid et autres géants du foot mondial. Le cadre, le stade Roi-Abdallah de Jeddah, en Arabie Saoudite, ajoute à la confusion. Ce Valence-Real n'est toutefois ni l'un, ni l'autre, mais une demi-finale - la première de l'histoire du foot espagnol - de Supercoupe d'Espagne. Et cet enchaînement, aussi vicieux que maîtrisé et signé Toni Kroos, récompense l'emprise initiale dessur la partie. Celle-ci s'est finalement étirée durant une heure trente : largement dominatrice, l'équipe de Zinédine Zidane s'est facilement jouée de Valence (1-3) pour décrocher le premier billet pour la finale, dimanche.Pièce rapportée de cet improbableen sa qualité de meilleur demi-finaliste de la dernière coupe du Roi, le Real se rue sans scrupule d'emblée sur le buffet. Lesne laissent pas la moindre miette à Valence, confisquant totalement le cuir dans le premier quart d'heure. En cette période où chacun a encore la tête aux fêtes, Zizou a déployé le système en sapin de Noël longtemps cher à Carlo Ancelotti, sans ailier. Ce qui n'empêche pas les Madrilènes de bien utiliser la largeur et d'amener le danger par les côtés. Sur un centre de la gauche, Varane est ainsi tout proche