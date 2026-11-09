Un rare squelette de dinosaure entre aux collections nationales

Gilles Bloch, président du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) dans la Grande Galerie de l'Évolution à Paris, le 29 septembre 2023 ( AFP / Thomas SAMSON )

Un rare squelette de dinosaure, dont la prochaine mise aux enchères avait provoqué l'émoi de la communauté scientifique, va entrer dans les collections nationales, ont annoncé lundi les ministères de la Culture et de la Recherche.

"Nous nous réjouissons que ce fossile exceptionnel, que nos chercheurs ont fouillé, préparé et étudié, fasse son entrée dans les collections du Muséum national d'Histoire naturelle" et "reste dans une institution publique, assurant ainsi son accessibilité pour la recherche", s'est réjoui le président du MNHN Gilles Bloch dans un communiqué.

Les premiers fragments de ce "Dubreuillosaurus valesdunensis", un dinosaure carnivore vieux de 167 millions d'années, ont été trouvés en 1994 à Conteville (Eure) par un particulier sur un terrain qu'il venait d'acquérir.

Des chercheurs du MNHN, du CNRS et de Sorbonne Université ont ensuite mené plusieurs campagnes de fouilles pour mettre au jour ce qui s'est avéré être un véritable "trésor scientifique", selon le communiqué des ministères.

Le fossile est en effet un "holotype", le seul représentant connu d'une nouvelle espèce, proche parente des mégalosaures, ce qui en fait un spécimen de référence pour les chercheurs du monde entier.

Depuis 2014, le squelette était exposé au Paléospace de Villiers-sur-Mer (Calvados) à la demande de son propriétaire.

Mais après son décès, ses héritiers ont décidé de s'en séparer.

L'annonce de la vente publique par la maison Millon à l'Hôtel Drouot le 18 novembre prochain à Paris, pour un prix estimé entre 250.000 et 300.000 euros, a suscité la mobilisation de paléontologues, qui s'inquiétaient de voir ce spécimen unique tomber entre les mains de collectionneurs privés.

Un "accord pour acquérir de gré à gré" ce dinosaure au bénéfice des collections nationales a "pu être trouvé", garantissant "son maintien pérenne sur le territoire français" et "son accessibilité aux scientifiques et au grand public", se félicitent les ministères, sans dévoiler le montant de cette acquisition.

S'il avait été vendu à un collectionneur, le spécimen "aurait disparu pour les scientifiques", explique à l'AFP le paléontologue du MNHN Ronan Allain, qui a décrit cet holotype.

Or "si les holotypes ne sont plus accessibles", les chercheurs ne peuvent pas les comparer aux nouveaux restes qu'ils trouvent et sont donc incapables de savoir s'ils sont face à une nouvelle espèce ou une déjà connue, souligne-t-il.

"Dubreuillosaurus valesdunensis" va rejoindre la Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée du Muséum à Paris, fermée pour travaux jusqu'à l'été 2027.

Il fera également l'objet de "prêts occasionnels" en Normandie".