Un ramasseur de balle invité à manger pour avoir aidé à marquer un but

La belle histoire du jour.

Floris van Wezenbeek, ramasseur de balle lors de la rencontre entre Go Ahead Eagles-Vitesse (5-1), a été invité à manger à la table des vainqueurs. La raison ? Avoir permis aux locaux de marquer le premier but du match grâce à sa vivacité et à un arbitre pas vraiment attentif. Le jeune homme est revenu sur cet épisode pour ESPN : « J’ai vite vu que le ballon sortait et je n’ai pensé qu’à une chose : je dois être le plus rapide possible , raconte Floris . J’ai donc lancé le ballon pour voir si ça pouvait lancer une attaque, et par coïncidence, un but a été marqué. » …

TM pour SOFOOT.com