Un ramasseur de balle bousculé par Pedro Neto

Le mauvais geste de la soirée. Lors de la rencontre entre le PSG et Chelsea, qui a largement tourné en la faveur des hommes de Luis Enrique (5-2), Pedro Neto a perdu ses nerfs . Après le quatrième but parisien, l’ailier des Blues , frustré par la tournure des événements, a bousculé un jeune ramasseur de balle vers la 90 e minute de jeu, estimant que ce dernier ne lui donnait pas assez vite le ballon sur une touche .

Pedro Neto telah meminta maaf atas insidennya dengan seorang ball boy. Ia juga memberikan jersey miliknya kepada ball boy tersebut setelah pertandingan berakhir. #UCL pic.twitter.com/dxxi8PrtGn…

TM pour SOFOOT.com