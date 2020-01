Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un quatrième cas de contamination au coronavirus confirmé en France Reuters • 28/01/2020 à 19:20









CORONAVIRUS: UN QUATRIÈME CAS CONFIRMÉ EN FRANCE PARIS (Reuters) - Un quatrième cas d'infection au coronavirus a été confirmé en France, a annoncé mardi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, précisant qu'il s'agissait d'un touriste chinois âgé d'"environ 80 ans". "Nous venons d'être informés que nous avons ce soir un quatrième cas confirmé. Il s'agit d'un touriste âgé qui est actuellement hospitalisé en réanimation à Paris. Son état clinique est donc sévère puisqu'il nécessite des soins de réanimation", a-t-il déclaré lors de son point de presse quotidien. "Ce que l'on sait, c'est que c'est un touriste chinois (...) Il est âgé je crois d'environ 80 ans." Une enquête épidémiologique est en cours pour déterminer notamment s'il a été en contact étroit avec d'autres personnes. Les trois premiers cas confirmés de contamination au coronavirus avaient été annoncés vendredi soir par le ministère de la Santé. Le coronavirus 2019-nCoV jusque-là inconnu est apparu le mois dernier à Wuhan, dans la province du Hubei. A ce jour, la Chine recense 4.515 contaminations, dont 106 cas mortels. Le virus est également présent dans une quinzaine de pays mais aucun décès lié au 2019-nCoV n'a été signalé hors de Chine. (Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

