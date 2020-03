Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un quart des marchés rouverts en France, dans les petites communes Reuters • 30/03/2020 à 20:46









UN QUART DES MARCHÉS ROUVERTS EN FRANCE PARIS (Reuters) - Un quart des marchés alimentaires ont reçu l'autorisation d'ouvrir en France dans des conditions sanitaires strictes dictées par l'épidémie de coronavirus, a déclaré lundi la présidente de la Fédération nationale des marchés de France, Monique Rubin. Dans le cadre des mesures de confinement prises pour freiner la circulation du SARS-CoV-2, le gouvernement français a interdit depuis le 24 mars tous les marchés ouverts, tout en laissant aux préfets la possibilité de déroger à cette règle sur demande d'un maire. "Nous avons répertorié sur l'ensemble des préfectures le nombre de marchés qui ont reçu l'autorisation d'ouverture et c'est le cas pour un quart d'entre eux", a dit Monique Rubin à Reuters. "Mais il faut relativiser ce chiffre: sur ce quart des marchés, il y a énormément de très petits marchés qui ne comptent parfois qu'un, deux ou trois étals." La France compte environ 10.000 marchés. Une grande majorité des quelque 2.500 marchés qui ont rouvert concernent des communes de moins de 2.500 habitants, a-t-elle précisé. "Ce sont des marchés qui ouvrent essentiellement pour apporter de l'alimentation à une population qui en a souvent besoin", a ajouté Monique Rubin. "Il y avait un traitement discriminatoire avec la grande distribution", a-t-elle dit. Ces marchés ne doivent pas rassembler plus de 100 personnes, une distance de 1,50 mètre doit être respectée entre les personnes et le paiement par carte bancaire y est encouragé. "On est très à l'affût, les règles seront respectées. Il faut que les gens puissent venir en toute sécurité", a ajouté la présidente de la Fédération nationale des marchés de France. (Sybille de la Hamaide et Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)

