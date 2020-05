Un quart des entreprises françaises envisage de relocaliser une partie de ses achats en France ou en Europe

Une façon de sécuriser les approvisionnements et de réduire l'impact environnemental.

Des employés de l'usine Toyota de Valenciennes fabriquent des masques, le 7 mai 2020. ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Après huit semaines de confinement, un quart des entreprises françaises envisage de relocaliser une partie de leurs achats en France ou en Europe, contre 16 % en tout début d'année, révèle la dernière étude d'AgileBuyer, relayée mercredi dans Les Echos .

Ainsi, 92% des acheteurs français estiment que relocaliser des fournisseurs permettra de sécuriser les approvisionnements . Ils sont 64% à penser que cela permettra de réduire l'impact environnemental. Parmi les avantages d'une relocalisation des achats, les sondés citent également l'accélération de la mise des produits sur le marché et la réduction de l'impact social.

"Cela ne veut pas dire que les difficultés n'existent pas. Certains écosystèmes, comme celui de l'électronique, ont disparu de l'Hexagone, et les responsables des achats affirment souvent vouloir relocaliser en 'double sourcing', c'est-à-dire en répartissant une production entre deux sites, dont un Français", tempère Olivier Wajnsztok, le directeur général d'AgileBuyer, cité par Les Echos . D'ailleurs, 31% des entreprises interrogées pour l'étude se disent contraintes par le manque de disponibilité des produits made in France . 18% des entreprises s'inquiètent également du surcoût des produits made in France, un problème particulièrement sensible dans les industries à main-d'oeuvre.

Autre enseignement de cette étude, réalisée auprès de 800 responsables achats pour le compte du Conseil national des achats, 59% des entreprises reconnaissent que la réduction des coûts est un objectif prioritaire, le plus faible niveau enregistré depuis dix ans.