Un puissant typhon frappe le Japon, plusieurs morts selon les médias

Inondations à Yufu, dans la préfecture d'Oita, provoquées par le typhon Shanshan, le 29 août 2024 au Japon ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Le puissant typhon Shanshan a touché terre jeudi au Japon et déclenché des pluies diluviennes dans le sud du pays, faisan,t au moins cinq morts et des dizaines de blessés, selon les médias, les autorités mettant en garde contre le risque d'inondations et glissements de terrain.

Le typhon a frappé le Japon via l'île principale de Kyushu (sud), où vivent 12,5 millions d'habitants, et a touché terre vers 8h00 (23H00 GMT mercredi) accompagné de vents allant jusqu'à 252 km/h, une intensité inédite depuis 1960 dans le pays.

Il a ensuite perdu en intensité, avec des rafales de 160 km/h maximum, mais a continué de provoquer des pluies diluviennes à Kyushu et au-delà, à mesure qu'il s'approche de l'île principale de Honshu.

Cinq personnes ont été retrouvées mortes, a rapporté tôt vendredi l'agence de presse japonaise Jiji Press.

L'agence météorologique japonaise (JMA) a estimé que "le risque de désastre causé par les fortes pluies peut rapidement grandir dans le Japon occidental d'ici vendredi".

Avant même que le typhon touche terre, de fortes précipitations avaient frappé le Japon, provoquant mardi un glissement à 1.000 km de Kyushu qui a coûté la vie à trois membres d'une même famille, un couple de septuagénaires et leur fils trentenaires.

- Niveau d'alerte maximal -

Dans plusieurs endroits, les autorités ont émis le plus haut niveau d'alerte et conseillé à cinq millions de personnes d'évacuer leurs logements, sans que l'on puisse savoir combien d'entre eux ont suivi cette consigne.

Enlèvement de débris emportés par les vents violents causés par le typhon Shanshan à Miyazaki, le 29 août 2024 au Japon ( JIJI Press / STR )

La ville de Kunisaki, dans la région d'Oita sur l'île de Kyushu, a prévenu ses habitants qu'ils devaient "évacuer vers un lieu sûr ou un endroit plus élevé, comme le deuxième étage de leur maison", en raison du risque d'inondation.

Trajectoire du typhon Shanshan, au 29 août ( AFP / Janis LATVELS )

Au total, au moins 80 personnes ont été blessées sur l’île de Kyushu, selon la JMA, où les pluies ont transformé les rivières en torrents incontrôlés tandis que les vents violents brisaient les fenêtres des habitations et faisaient s'envoler les tuiles des toits.

La télévision japonaise montrait des routes inondées et des lignes électriques en train d'être réparées.

"Notre maison est indemne, mais il y a eu une tornade à Miyazaki et il y a eu des coupures de courant à certains endroits. C'est inquiétant", a raconté à l'AFP Aoi Nishimoto, un étudiant de 18 ans qui vit à Fukuoka, principale ville de l'île.

Image prise par le satellite "Himawari" de l'Agence météorologique japonaise du le typhon Shanshan (en bas, à gauche) se déplaçant sur la région de Kyushu, le 29 août 2024 au Japon ( Japan Meteorological Agency / HANDOUT )

"Cette année, je suis loin de chez mes parents pour la première fois. C'est donc un peu effrayant d'être toute seule", a également témoigné auprès de l'AFP Rio Ohtsuru, une autre étudiante de 19 ans interrogée à Fukuoka, ville du nord de l'île.

L'opérateur de services publics de Kyushu a indiqué que 187.010 foyers étaient privés d'électricité sur l'île.

- Usines fermées -

Le géant de l'automobile Toyota a été contraint de suspendre la totalité de ses 14 usines au Japon.

Un automobiliste sur une route inondée à Yufu, dans la préfecture d'Oita, pendant le passage du typhon Shanshan, le 29 août 2024 au Japon ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Ses concurrents Nissan et Honda ont eux cessé leurs activités dans leurs usines à Kyushu, tout comme les fabricants de puces électroniques dont Tokyo Electron, selon des médias.

Kyushu est un lieu important de production de semi-conducteurs: le géant taïwanais du secteur TSMC y a ouvert une usine en février.

Les compagnies aériennes Japan Airlines et ANA ont, elles, annulé plus d'un millier de vols domestiques et internationaux jeudi et vendredi, affectant plus de 44.000 passagers.

Shanshan a frappé le Japon dans le sillage du typhon Ampil, qui avait provoqué plus tôt en août de fortes pluies et perturbé des centaines de voyages en train au Japon sans causer d'importants dégâts.

Un écran montre l'état des vols à l'aéroport de Kumamoto, tous les vols intérieurs ayant été annulés en raison du typhon Shanshan, le 29 août 2024 au Japon ( JIJI Press / STR )

Les typhons de la région se forment plus près des côtes qu'auparavant, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée en juillet.

Une autre étude publiée jeudi par le World Weather Attribution (WWA) a montré que le changement climatique avait accéléré le typhon Gaemi, qui a tué des dizaines de personnes aux Philippines, à Taïwan et en Chine plus tôt cette année.