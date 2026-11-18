"Un projet personnel de Macron" ? Face au gotha de la Silicon Valley, Mistral cherche à se défaire d'une étiquette encombrante

"La prise de conscience que l'IA est extrêmement importante va bien au-delà de l'orientation politique", a tranché Arthur Mensch.

Arthur Mensch à Menlo Park, aux États-Unis, le 17 novembre 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KIMBERLY WHITE )

"Nous ne sommes pas un projet personnel de Macron", a rétorqué mardi 17 novembre le patron de Mistral, Arthur Mensch, devant le gotha de la Silicon Valley, estimant que le fleuron français de l'IA, continuera de bénéficier d'un fort soutien en Europe après l'élection présidentielle.

Le dirigeant de l'entreprise, valorisée plus de 21 milliards d'euros, s'exprimait devant un cénacle de patrons de la tech et de responsables gouvernementaux trié sur le volet par le média américain Semafor, dans un luxueux hôtel de Menlo Park.

Sur scène, la journaliste venait de présenter Mistral comme "une sorte de projet personnel de Macron", en lui demandant s'il recevrait le même accueil sous un pouvoir issu du camp Le Pen (RN, extrême droite), au printemps prochain.

"Nous ne sommes pas un projet personnel de Macron", a répliqué Arthur Mensch, d'un rire sec.

"Il se trouve que nous avons créé une entreprise qui a grandi assez vite en France", alors qu'Emmanuel Macron était président, a-t-il poursuivi.

Le soutien présidentiel "a été très utile à l'entreprise, de la même façon que le président américain promeut de manière assez agressive la technologie américaine à travers le monde."

"IA souveraine"

"La prise de conscience que l'IA est extrêmement importante va bien au-delà de l'orientation politique", a-t-il ajouté. "Nous sommes donc très confiants sur le fait qu'en Europe, nous aurons encore beaucoup de soutien." Il dit avoir rencontré la plupart des candidats : "Beaucoup ne sont pas des techniciens", or "ce seront cinq années de discussions très techniques".

Au cœur de Sand Hill Road, qui abrite les plus gros investisseurs de la tech, il a vanté "l'IA souveraine", assortie de "garanties de continuité d'activité", et une plateforme "horizontale" qui laisse les clients "construire leurs propres systèmes".

D'autres choisissent la voie "verticale", pour "capter autant de valeur que possible", "secteur après secteur", a-t-il dit à propos d'OpenAI et Anthropic, jugeant les deux stratégies "valables". Il a décoché une pique aux deux champions américains, accusés d'avoir utilisé les données de leurs clients pour ensuite les concurrencer . "Ils peuvent le nier", mais "ils l'ont déjà un peu fait".

Au sujet des manifestations lycéennes en France, il a estimé qu'"une partie de l'angoisse" des jeunes venait de ce que "l'IA change ce que seront leurs métiers".

Quant à une future introduction en Bourse, "l'endroit naturel" est l'Europe , où se trouvent son siège et l'essentiel de ses investisseurs, a-t-il dit. "Nous n'allons pas le faire cette année, mais nous nous y préparons."