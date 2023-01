Un projet de loi "industrie verte" annoncé pour 2023

Le gouvernement va présenter cette année un projet de loi "industrie verte", "pour inciter à la décarbonation de l'industrie" et à la création de nouveaux sites industriels en France, a annoncé mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Une des priorités absolues de mon année 2023, c'est l'industrie verte", a assuré le patron de Bercy sur France Inter.

Le ministre veut "profiter du changement climatique, qui doit amener des changements dans le comportement et les choix industriels, pour relocaliser l'industrie en France".

"Au niveau national, je veux porter en 2023 un projet de loi sur l'industrie verte, que je présenterai à la Première ministre et au président de la République dans les prochains jours", a indiqué Bruno Le Maire.

Ledit projet "comportera des dispositions fiscales, réglementaires et législatives pour accélérer la réalisation de sites industriels sur le territoire français, pour inciter à la décarbonation de l'industrie et pour mieux former, mieux qualifier", a énuméré le numéro deux du gouvernement.

Plus concrètement, il "aura vocation à créer une industrie verte puissante sur le territoire national, avec de la production d'hydrogène, de l'électrolyse, des batteries électriques, du nucléaire, des énergies renouvelables".

Au niveau européen, le gouvernement espère aussi mettre en place "une IRA européenne", en réplique à l'"Inflation reduction act" (IRA) mis en place par les Etats-Unis.

Cette loi américaine accorde de généreuses subventions à certaines filières industrielles stratégiques.

Les Européens l'accusent de fausser la concurrence avec les entreprises du Vieux continent, et craignent que certaines entreprises préfèrent s'installer aux Etats-Unis plutôt qu'en Europe, au vu des incitations plus alléchantes qui leur sont offertes.

L'"IRA européenne" vise donc à débloquer "des aides d'Etat plus importantes, plus rapides, plus simplifiées, pour tous ceux qui veulent localiser l'industrie verte sur le territoire européen", a détaillé mercredi Bruno Le Maire.