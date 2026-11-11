Un prof sud-africain veut défier Gianni Infantino à la présidence de la FIFA

Tremblez, puissants ! Alors que le congrès qui élira le futur président de la FIFA est prévu pour le mois de mars 2027, les prétendants ont jusqu’au 18 novembre pour officialiser leur candidature. A l’heure actuelle, Gianni Infantino, tenant du titre, compte deux adversaires déclarés : le Suisse Ramon Vega et le Japonais Kozo Tashima.

Mais alors que les noms d’Arsène Wenger, Nasser Al-Khelaïfi ou encore Lise Klaveness ne sont toujours pas officiellement inscrit, un outsider pourrait entrer dans la danse de façon inattendue. Peter Auf der Heyde, c’est son nom, enseigne le journalisme à l’Université Solent de Southampton depuis 2015. Auparavant, ce Sud-Africain a couvert treize CAN pour le compte du service anglophone de l’agence de presse allemande dpa. Côté sérail, il a coaché un club féminin de D2, l’University of Western Cape LFC, et présidé une association de foot locale.…

JD pour SOFOOT.com