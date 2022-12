Un problème Benjamin Pavard, vraiment ?

Ciblé par les critiques après le match face à l'Australie, Benjamin Pavard a vu Didier Deschamps le secouer médiatiquement, mercredi, après la défaite des Bleus contre la Tunisie. Le traitement de son cas peut interroger.

"Je ne vais pas entrer dans les détails"

Lundi dernier, alors que l'équipe de France avait écarté le Danemark moins de 48 heures plus tôt, Jules Koundé s'est avancé sur la pointe des pieds dans le gymnase où sont organisées les conférences de presse des Bleus au Qatar et a été envoyé batailler sur un sujet inévitable : les questions sur son utilisation en tant que latéral droit par Didier Deschamps. Un poste où le joueur du FC Barcelone n'a, une nouvelle fois, pas semblé totalement épanoui face aux Danois, où il a notamment perdu un bon paquet de ballons avant de se reprendre, et d'où il n'est pas passé loin de sauter après un tacle mal maîtrisé sur Victor Nelsson en fin de première période., a-t-il alors décrypté.Circulez, donc, sauf que comme si cela ne suffisait pas, Jules Koundé et Benjamin Pavard ont vu un pion supplémentaire - Axel Disasi, aligné face à la Tunisie et qui n'est, lui aussi, pas un latéral de formation - débouler mercredi dans leur couloir, et ce, alors qu'on imaginait bien cette troisième rencontre de poule en arbitre du match entre les deux premiers hommes pour la suite de la compétition. Avant de basculer dans l'de ce Mondial et de défier la Pologne, où en est-on vraiment au seul poste du plan A français occupé par un point d'interrogation ? Vaste débat dans lequel un candidat à 47 sélections a pris un coup médiatique assez sévère dans la soirée qui a suivi la défaite française contre la Tunisie.Ce candidat est Benjamin Pavard, que l'on attendait dans le onze de départ, mais que Didier Deschamps a considéré ne pas êtrepour débuter :