Un prêtre tué par l'homme mis en cause dans l'incendie de la cathédrale de Nantes de juillet 2020

Le drame a été annoncé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter, confirmant une information de Valeurs Actuelles.

"Tout mon soutien aux catholiques de notre pays après le dramatique assassinat d'un prêtre en Vendée", a tweeté le ministre, qui doit se rendre en fin d'après-midi sur place, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, à une quinzaine de kilomètres au sud de Cholet.

"Un homme s'est présenté en milieu de matinée à la brigade de gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre et a dit avoir tué un ecclésiastique", a précisé une source proche du dossier.

Le mode opératoire du crime n'était pas encore connu dans l'immédiat, mais une source policière a écarté une attaque au couteau.

Le prêtre, âgé de 60 ans et membre de la communauté religieuse des Montfortains à Saint-Laurent-sur-Sèvre, accueillait cet homme "depuis plusieurs mois", a indiqué une source policière à l'AFP.

Vincent Neymon, secrétaire général adjoint de la Conférence des Evêques de France joint par l'AFP, a exprimé "stupéfaction et profonde tristesse". Selon lui, le prêtre était le "provincial", donc le responsable national pour la France de cette congrégation. Les Missionnaires Montfortains sont une congrégation présente dans une trentaine de pays, très orientée sur la charité et l'hospitalité.

Sur Twitter, le sénateur LR de la Vendée Bruno Retailleau a rendu hommage au "père Olivier Maire, supérieur des Montfortains", en disant: "Sa mort témoigne de la bonté de ce prêtre que je connaissais bien et dont j'avais pu apprécier la profondeur de la foi. Sa mort est une grande perte".

Emmanuel A., de nationalité rwandaise et réfugié en France, avait été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'enquête sur l'incendie du 18 juillet 2020 de la cathédrale de Nantes, où il était bénévole, a précisé cette source.

Le drame a aussitôt fait l'objet de polémiques politiques, à huit mois de l'élection présidentielle.

la présidente du Rassemblement National (RN) Marine Le Pen à Perpignan le 4 juillet 2021AFP/Valentine CHAPUISMarine Le Pen won re-election as head of France's far-right National Rally on July 4, 2021, at a party congress, where she is seeking new impetus for her 2022 presidential bid after performing badly in regional polls. ( AFP / VALENTINE CHAPUIS )